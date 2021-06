Det nordvestlige USA sveder under historisk hedebølge

USA's nationale vejrtjeneste har lørdag udsendt et varsel om usædvanligt høje sommertemperaturer for regionen Pacific Northwest, der omfatter de nordvestlige dele af USA og den sydvestlige del af Canada.

Det vil hovedsageligt sige de amerikanske delstater Oregon og Washington samt den canadiske provins British Columbia.

- Dette vil efter al sandsynlighed blive en af de mest ekstreme og langtrukne hedebølger i den tid, der er data for, lyder det fra National Weather Service, der svarer til Danmarks Meteorologiske Institut.

I Seattle i staten Washington ventes temperaturerne lørdag at nå op på 37 grader. Mandag bliver det endnu varmere med op til 41,6 grader. Det vil i så fald været det højeste, der nogensinde er målt i byen med 725.000 indbyggere.

- Det er ulideligt derude. Jeg skulle en tur på posthuset og endte med at tage en Lyft (kørselstjeneste, red.) hjem. Selv med solcreme, pauser i skyggen og indtag af vand faldt jeg næsten om, skriver en borger på det sociale medie Twitter.

På tværs af hele regionen ventes adskillige varmerekorder at blive slået.

Myndighederne i Multnomah County i Oregon, der omfatter statens største by, Portland, advarer om mulige forsinkelser i den offentlige transport som følge af temperaturer over 40 grader.

Strømforsyningen kan også blive påvirket, og sundhedssektoren kan komme under pres, lyder det.

Amtets sundhedsansvarlige, Jennifer Vines, opfordrer borgere, som ikke har aircondition i deres hjem, om at indfinde sig på et særligt center, hvor temperaturerne er til at holde ud.

Samtidig advarer hun om, at området vil blive ramt af "livstruende" varme.

Forsyningsselskaber i Pacific Northwest har bedt deres kunder om at spare på energien under hedebølgen og sat ekstra mandskab ind for at kunne reagere hurtigt på strømudfald.

Ifølge studier vil der kloden over blive flere hedebølger, i takt med at klimaet bliver varmere.

Data fra 43 lande verden over viser, at gennemsnitligt 37 procent af alle hederelaterede dødsfald kan tilskrives den globale opvarmning.