Det lille skattely på prærien

South Dakota, som er knap fem gange større end Danmark, har under en million indbyggere, svarende til kun en kvart procent af USA's befolkning.

Så det er ikke et sted, der fylder meget i USA's kollektive bevidsthed.

Men denne uge er staten kommet i søgelyset i forbindelse med den store Pandora Papers-læk, som viser ufattelige mængder penge skjult rundt om i verden.

Når man taler om skattely, er det ellers tit caribiske øer og diverse miniputstater, der er i fokus.

Men i Pandora Papers indtager South Dakota en ganske stor rolle.

Delstaten på prærien er nemlig blevet en magnet for store formuer, der gerne vil undslippe myndigheders, kreditorers eller mediers opmærksomhed.

Avisen The Guardian beskriver, hvordan South Dakota med en lav skattesats og en høj privatlivsbeskyttelse er kommet i samme liga som Schweiz, Panama og Cayman-øerne, når det gælder om at tiltrække internationale velhavere.

I løbet af et årti er opsparingen i private fonde i South Dakota mere end firdoblet til 2360 milliarder kroner. Det er mere end Danmarks bruttonationalprodukt.

Det er intet tilfælde.

Staten har siden 1980'erne liberaliseret lovgivningen i et bevidst forsøg på at tiltrække arbejdspladser i finanssektoren.

Og den er langtfra alene om det i USA, som ellers fra regeringsniveau har lovet at føre an i kampen for gennemsigtighed og skattesamarbejde på tværs af grænser.

Også stater som Florida, Texas, Delaware og Nevada optræder hyppigt i Pandora Papers' oversigt over skjulte penge.

Og USA er samlet set på en andenplads på organisationen Tax Justice Networks liste over lande, der gør det muligt for velhavere at bevare deres økonomiske hemmeligheder.

- Vi er det svage led. Og South Dakota er i et kapløb mod bunden om at være det svageste led over for privatfonde, siger Chuck Collins fra tænketanken IPS til The Guardian.

Og mens der ikke behøver være noget ulovligt i at bruge private fonde, så er der i gennemgangen af Pandora Papers fundet flere eksempler på penge placeret i South Dakota af personer, der ikke nødvendigvis har rent mel i posen.

Det gælder for eksempel Isaías-brødrene, der er anklaget for at have kostet Ecuador 2,5 milliarder kroner, da deres bank krakkede. Deres familie har oprettet fonde i South Dakota, skriver avisen The Washington Post.

En anden kunde var colombianske José Douer Ambar. Ifølge The Guardian oprettede Ambar, der tidligere var indblandet i en større narko- og hvidvasksag i USA, en fond i staten i 2013. Han døde sidste år.

Myndighederne i South Dakota mener dog ikke, de har noget at skamme sig over.

Ifølge Bret Afdahl, chef for delstatens finanstilsyn, stilles der krav til fondsbranchen om at granske deres kunder, især dem fra udlandet. Og firmaerne er genstand for tilsyn mindst hvert andet år, siger han til The Washington Post.