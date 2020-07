Det globale coronadødstal passerer 600.000

Over 600.000 coronapatienter har mistet livet på verdensplan, og samtidig runder det samlede bekræftede smittetal 14 millioner. Heraf er lidt over halvdelen erklæret raske igen.

Coronavirusset fortsætter sin hærgen verden over, hvor to dystre milepæle er sat natten til lørdag dansk tid.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University omkring klokken 02.00 natten til lørdag dansk tid.

Det er mindre end en måned siden, at det samlede antal døde rundede en halv million på verdensplan. Det skete 28. juni. Samme dag rundede smittetallet ti millioner globalt.

Det er ikke mere end fire dage siden, at smittetallet rundede 13 millioner. Dermed har der i snit været 10.000 nye smittede hver time de seneste fire døgn, skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA står for flest dødsfald på verdensplan med 139.000 og flest smittetilfælde med over 3,6 millioner.

Dernæst følger Brasilien med over to millioner smittede og knap 78.000 dødsfald blandt coronapatienter.

I Danmark er der registreret 611 coronarelaterede dødsfald.

Det første smittetilfælde med coronavirus blev bekræftet i Kina i begyndelsen af januar, og tre måneder efter ramte det globale smittetal en million.

Antallet af coronasmittede er omkring det tredobbelte af, hvad der på verdensplan bliver registreret årligt af alvorlige influenzasygdomme, skriver Reuters.

I lande med begrænset testkapacitet viser antallet kun en del af det samlede antal reelle tilfælde. Eksperter anslår ifølge Reuters, at både smitte- og dødstal er langt højere, end de faktiske tal viser.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarede mandag om, at coronakrisen kan blive værre.

- Lad mig sige det ligeud: I for mange lande går det den forkerte vej. Virusset forbliver offentlighedens fjende nummer ét, sagde Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er generaldirektør for WHO, ifølge Reuters.

- Hvis det helt basale ikke bliver fulgt, er der kun én vej, det her vil udvikle sig: Det vil blive værre og værre og værre, fastslog han.