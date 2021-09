Det første fly efter USA's tilbagetrækning er landet i Kabul

Om bord på flyet er et hold tekniske eksperter, der skal hjælpe med at få lufthavnen op at køre igen efter tilbagetrækningen. Det oplyser en unavngiven kilde med kendskab til sagen.

Et fly fra Qatar Airways er onsdag blevet det første fly til at lande i lufthavnen i Kabul, siden USA mandag officielt trak sig ud af Afghanistan efter 20 års krig.

Målet er at få genoptaget flyvninger til og fra Afghanistan, så nødhjælp kan komme ind, efter at FN har advaret om, at det krigshærgede land står på randen af en "humanitær katastrofe".

Samtidig er håbet at få gang i lufthavnen igen, så dem, der ønsker at flygte fra Talibans nye regime, kan få en en vej ud af landet.

Det er stadig uklart, hvem der skal drive lufthavnen, nu hvor amerikanerne er ude af Afghanistan.

Opgaven er bare en af mange store udfordringer, som Taliban skal have løst, i forbindelse med at den islamistiske bevægelse er gået fra at være en oprørsgruppe til den ledende magt i landet.

Verden venter også på, at Taliban præsenterer sin nye regering, alt imens bevægelsen stadig har travlt med at fejre USA's tilbagetrækning.

Tidligere onsdag kørte Taliban således paradekørsel med noget af det militærudstyr, som gruppen har erobret under dens magtovertagelse af Afghanistan, der kulminerede for to uger siden, da bevægelsens krigere gik ind i Kabul.

Onsdag kunne lange rækker af grønne humvees og andre pansrede køretøjer ses køre på en lige linje på en hovedvej uden for Kandahar.

Mange af køretøjerne var udstyret med Talibans hvide og sorte flag.

En helikopter svøbt i Talibans flag kunne også ses flyve over kolonnen af biler.

De triumferende scener kom, bare få timer efter at USA's præsident, Joe Biden, tirsdag holdt en tale for nationen, hvori han forsvarede beslutningen om at gøre en ende på krigen i Afghanistan.

I talen kaldte præsidenten også den hektiske evakueringsindsats i kølvandet på Afghanistans kollaps for en "overvældende succes".

Det skete, på trods af at præsidenten har fået massiv kritik for tilbagetrækningen. Blandt andet fordi tusindvis af afghanere, der har hjulpet USA og dets allierede under krigen, ikke slap med ud.

Den amerikanske regering har gentagne gange insisteret på, at den trods tilbagetrækningen fortsat vil arbejde på at hjælpe lokale afghanere ud af landet.