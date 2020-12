Det Hvide Hus foreslår corona-hjælpepakke på 916 milliarder

USA's finansminister, Steven Mnuchin, har tirsdag præsenteret et forslag om en ny corona-hjælpepakke på 916 milliarder dollar. Beløbet svarer til omkring 5631 milliarder kroner.

Det Hvide Hus håber, at forslaget kan hjælpe med at få afsluttet et flere måneder langt dødvande i Kongressen omkring yderligere hjælp til USA's coronaramte økonomi.