Det Hvide Hus advarer amerikanerne om tomme hylder op til jul

- Der kommer til at være ting, som folk ikke kan få fat i, siger ledende embedsmand forud for julesæsonen.

Embedsfolk i Det Hvide Hus advarer tirsdag om, at amerikanerne skal vænne sig til højere priser og nogle tomme hylder i supermarkederne op til jul.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Årsagen er den globale forsyningskrise, der har ramt verdenshandlen og skabt flaskehalse i USA's transportsektor.

Forsyningskrisen, der til dels bliver næret af coronapandemien, truer ifølge Reuters ikke bare med at lægge en dæmper på amerikanernes forbrug og give højere inflation.

Den medfører også en politisk risiko for præsident Joe Biden, da økonomien ifølge den seneste meningsmåling fra Reuters/Ipsos stadig er det vigtigste emne for både demokratiske og republikanske vælgere.

De seneste måneder har Det Hvide Hus derfor arbejdet på højtryk for at få løst forsyningsproblemerne på alt fra kød til halvledere.

Men alligevel må de amerikanske forbrugere, der ikke er vant til tomme butikshylder, forberede sig på at skulle være fleksible og tålmodige forud for julehandlen.

Det siger en ledende embedsmand i Det Hvide Hus.

- Der kommer til at være ting, som folk ikke kan få fat i. Men på samme tid så er der forhåbentlig mange af disse varer, der kan udskiftes med andre ting, siger den unavngivne embedsmand til Reuters.

- Jeg mener ikke, at der er nogen reel grund til at gå i panik. Men vi føler alle frustrationerne, og der er et vidst behov for tålmodighed, så vi kan komme igennem denne relativt korte periode.

En af de ting, der kan blive mangel på, er muligvis iPhones.

Tirsdag skriver mediet Bloomberg News således, at Apple formentlig er nødsaget til at producere ti millioner færre iPhone 13 end forventet inden årets udgang på grund af mangel på mikrochips.

Apple har endnu ikke selv kommenteret historien.

I et forsøg på at få løst flaskehalsene i USA's transportsektor arbejder Joe Bidens administration blandt andet på at få landets havne og andre transportknudepunkter til at holde gang i arbejdet 24 timer i døgnet.

Tirsdag er de tyske forbrugere også blevet advaret om, at de skal forvente højere priser og varemangel op til jul.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge den økonomiske tænketank Ifo Instituttet i München har 74 procent af de adspurgte detailhandlere i en rundspørge således oplevet vanskeligheder med leverancerne i september.

- En del julegaver kan måske slet ikke skaffes eller bliver dyrere, siger Klaus Wohlrabe, der er analysechef hos instituttet.