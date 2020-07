USA's præsident Donald Trumps pressechef, Kayleigh McEnany (foto), blev spurgt på et pressemøde torsdag, hvad præsidenten vil sige til forældre, der er bekymrede, da flere skoledistrikter har meldt ud, at de kun vil have onlineundervisning grundet den store stigning i coronavirustilfælde i USA.

Det Hvide Hus: Videnskab skal ikke stoppe genåbning af skoler

Ifølge Det Hvide Hus skal videnskaben i forbindelse med coronavirusset ikke stå i vejen for at genåbne skolerne i USA.

Det siger USA's præsident Donald Trumps pressechef, Kayleigh McEnany, torsdag på et pressemøde ifølge flere amerikanske medier, herunder Huffington Post.

McEnany blev spurgt, hvad præsidenten vil sige til forældre, der er bekymrede, da flere skoledistrikter har meldt ud, at de kun vil have onlineundervisning grundet den store stigning i coronavirustilfælde i USA.

- Præsidenten har sagt tydeligt, at han vil have, at skolerne genåbner. Når han siger genåbne, mener han genåbne fuldstændigt. Børn skal have muligheden for at gå i skole hver dag.

- Videnskaben bør ikke stå i vejen for det, siger McEnany.