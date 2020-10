Det Hvide Hus: Trump er blevet testet negativ for corona

Ifølge Trumps læge, Sean Conley, er præsidenten ikke længere i fare for at smitte andre med coronavirus.

USA's præsident, Donald Trump, er blevet testet negativ for coronavirus flere dage i træk.

Det melder hans læge i Det Hvide Hus, Sean Conley, i en erklæring mandag, for første gang siden præsidenten oplyste, at han blev smittet med virusset fredag i forrige uge.

Ifølge Conley er Trump heller ikke længere smitsom for andre.

Erklæringen er blevet delt på Twitter af præsidentens talskvinde, Kayleigh McEnany, kort inden at Trump går på scenen ved et vælgermøde i delstaten Florida.

Det er præsidentens første vælgermøde, efter at han blev erklæret smittet for ti dage siden.

Præsidenten er sent mandag aften dansk tid gået om bord på flyet Air Force One uden mundbind på vej til vælgermødet, der vil blive holdt udendørs i en lufthavn.

Trump har fået godkendt af sine læger, at det er forsvarligt for ham at genoptage vælgermøder, mens sundhedsmyndighedernes retningslinjer indikerer, at det er nødvendigt at isolere sig 14 dage for at sikre, at man ikke spreder virusset.

Natten til søndag dansk tid var første gang, at Trump talte direkte til sine tilhængere, siden han oplyste, at han var blevet testet positiv for virusset.

Her sagde præsidenten, at han havde det "fantastisk".

- Jeg har personligt besejret coronavirusset, og det samme vil sundhedsmyndighederne i USA, sagde Trump fra balkonen i Det Hvide Hus.

Præsidenten skal ifølge planerne afholde flere store begivenheder i denne uge for sine tilhængere, herunder i Pennsylvania, Iowa og North Carolina.

Anthony Fauci, USA's regerings ledende sundhedsekspert, siger til CNN mandag, at afholdelse af begivenheder med store forsamlinger er "at bede om problemer".

Han bemærker samtidig, at de seneste syv dage er gennemsnittet af nye daglige smittetilfælde igen steget til omkring 50.000.