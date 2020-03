Det Hvide Hus: Donald Trump er ikke smittet med coronavirus

Trump meddelte lørdag, at han havde ladet sig teste for virusset.

Det gjorde han efter tidligere på ugen at have haft besøg af Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro.

Her lod Trump sig fotografere skulder ved skulder med Bolsonaro og dennes kommunikationschef, som siden har vist sig at være at være syg af Covid-19, som er sygdommen, man får af coronavirus.

Flere har også peget på, at han som statsleder, der hilser på mange personer, er i en udsat position i forhold til smitte.

- Her til aften modtog jeg en bekræftelse på, at testen er negativ, siger præsidentens læge, Sean Conley, i en meddelelse ifølge AFP.

- En uge efter at have spist aftensmad med den brasilianske delegation på Mar-a-Lago (Trumps feriested i Florida, red.) er præsidenten fortsat symptomfri, oplyser Conley videre.

Ved det pressemøde lørdag, hvor Trump offentliggjorde, at han var blevet testet, fik journalister kun adgang, efter at de havde fået taget deres temperatur.

Høj feber kan været et symptom på smitte.

73-årige Trump afviste en overgang at lade sig teste for det virus, der har kostet mindst 51 amerikanere livet og haft stor indvirkning på livet og hverdagen i adskillige lande, herunder USA og Danmark.

Fredag erklærede præsidenten national krisetilstand i USA. Han har også iværksat et 30 dage langt rejseforbud for Europa.

Lørdag blev forbuddet udvidet til også at gælde Storbritannien og Irland.

Over 156.000 mennesker på verdensplan er eller har været smittet med virusset ifølge Johns Hopkins University, der laver en opgørelse over bekræftede tilfælde.

Heraf er over 5800 døde, mens over 72.500 er erklæret raske.