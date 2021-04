Derek Chauvin vil ikke vidne i Floyd-retssag

Chauvin henviser til den paragraf i USA's forfatning, der handler om retten til at afstå fra at vidne, hvis man derved kan belaste sin egen sag.

Hans forsvarsadvokater har torsdag meddelt dommer Peter Cahill, at de ikke agter at indkalde flere vidner.

Også anklagerne i sagen meddeler, at de er færdige med at fremlægge deres argumenter og føre vidner i sagen.

Dermed holder retten en lang weekend, inden der mandag er procedurer fra de to sider.

Efter det vil nævningerne trække sig tilbage og overveje, hvilken dom der skal fældes.

George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse i maj sidste år, hvor Derek Chauvin pressede sit knæ mod hans hals i over ni minutter.

Den 44-årige politimand er tiltalt for drab. Anklagemyndigheden mener, at det var betjentens handlinger, der førte til 46-årige Floyds død.

I de seneste to dage har retten hørt fra forsvarets vidner, der blandt andet har sagt, at George Floyd døde af et hjerteanfald under anholdelsen.

Ekspertvidner, der var indkaldt af anklagerne, har forklaret, at Floyd døde af iltmangel på grund af presset mod hans hals.

Sagen mod Derek Chauvin er blevet sendt direkte på tv. Den har tiltrukket sig stor international opmærksomhed og er formentlig den sag om politivold, der har været mest fokus på i USA's historie.

Chauvin risikerer at blive idømt 40 års fængsel, hvis han kendes skyldig. Han nægter sig skyldig i anklagerne.