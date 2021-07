Der meldes om over 5000 tilbageholdte under protester i Cuba

Mediet skriver, at flere end 5000 personer er blevet tilbageholdt, herunder 120 aktivister og journalister.

På en video, hvis ægthed er bekræftet af organisationen Human Rights Watch, kan man se, hvordan sikkerhedsstyrker i nogle tilfælde bruger brutale metoder mod demonstranterne.

På videoen ses sikkerhedsstyrker i byen Cardenas, som forsøger at tvinge sig adgang til en lejlighed, mens en kvinde med et barn indenfor skriger "mine børn" og "hvorfor gør I det her?".

Herefter ser man en betjent med en pistol, der nærmer sig lejligheden fra en anden retning.

På et klip, der ser ud til at være optaget lidt senere, ser man en blodpøl på gulvet.

Det uafhængige medie CiberCuba skriver, at kvindens mand blev skudt og banket foran sin familie, hvorefter han blev slæbt væk.

Tirsdag blev det første officielle dødsfald bekræftet i forbindelse med de nylige protester.

Således rapporterede det statslige cubanske nyhedsbureau Agencia Cubana de Noticias, at en 36-årig mandlig demonstrant mandag havde mistet livet under en protest i en forstad til hovedstaden Havana.

Ifølge det cubanske nyhedsbureau havde "organiserede grupper bestående af antisociale og kriminelle elementer" forsøgt at nærme sig en politistation i Havana-forstaden La Guinera. Angiveligt med det formål at angribe stationen.

Den afdøde er ifølge Cubas indenrigsministerium en 36-årig mand ved navn Diubis Laurencio Tejeda.

Det statslige nyhedsbureau i Cuba skriver, at manden havde deltaget i "forstyrrelserne". Det er uvist, hvordan han døde.

Protesterne brød ud i Cuba søndag.

Siden da er tusindvis af mennesker gået på gaden på tværs af landet for at deltage i de største protester i landet i årtier.

Cubas økonomi lider under manglen på turister under pandemien og sanktioner fra USA, ligesom at der er mangel på mad og medicin.