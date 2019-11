Ægteparret David Bruzzi på 49 og Vanina Bruzzi, der er 44, var med i bevægelsen De Gule Veste lige fra begyndelsen. I weekenden markerer bevægelsen et-årsdagen for den første store demonstration, og Vanina siger, at bevægelsen vil vise, at "vi ikke er døde endnu".

Der er stadig liv i De Gule Veste

De Gule Veste blev født for et år siden og samlede 282.000 demonstranter mod den franske regering. Der er færre "Gule Veste" nu, men de prøver at få ny luft.

Et fransk flag blafrer stadig i vinden, på en elmast hænger en gul vest. Et par steder ligger der rustne maddåser, skriver nyhedsbureauet AFP.

