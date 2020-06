Der er registreret 21 døde med coronavirus i Sverige

2401 personer får eller har fået intensiv behandling for Covid-19.

- I Sverige har vi en stigende kurve, når vi tester langt flere. Vi finder en stor spredning af forholdsvis milde tilfælde. Det er godt, at flere bliver opmærksomme på, at de har Covid-19, så de undgår at sprede den, siger Anders Tegnell, statsepidemiolog ved Folkhälsomyndigheten.

Han fremhæver, at antallet af patienter, som kræver intensiv behandling, er på et meget lavt niveau, og at Sverige ikke længere har nogen overdødelighed.

Sverige har været hårdt ramt i forhold til sine nabolande.

Ifølge en svensk speciallæge er der meget, der tyder på, at virusset kom til Sverige - lang tid inden det første officielle smittetilfælde blev bekræftet.

Det skrev Svenska Dagbladet onsdag.

Anders Lindblom, som er læge specialiseret i smittebeskyttelse i regionen Dalarna, siger, at det er sandsynligt, at flere personer i området var smittet med coronavirus allerede i december.- På en skadestue i Svärdsjö fik de mange ind, som havde symptomer på

Det første officielle tilfælde i Sverige blev registreret den 31. januar.

ritzau/TT