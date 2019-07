Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif (til venstre), var i strålende humør, da han torsdag ankom til FN's hovedkvarter i New York forud for sit møde med FN's generalsekretær, António Guterres, (til højre). Da han mødte pressen, sagde han, at han ikke kendte noget til USA's ødelæggelse af en iransk drone.

Den uundgåelige eskalering i Hormuzstrædet

USA påstår at have ødelagt en iransk drone over Hormuzstrædet, fordi den udgjorde en trussel. Én forkert provokation kan få store konsekvenser, siger eksperter.

Både USA og Iran insisterer på, at ingen af dem ønsker krig. Men øgede spændinger kombineret med iranernes vrede over at blive nægtet fordele i atomaftalen betyder, at en enkelt, fejlberegnet provokation kan føre til bål og brand.

