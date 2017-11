Den tyske oppositionsleder Martin Schulz ser gerne nyvalg

Martin Schulz, der er leder af Tysklands socialdemokratiske parti, SPD, siger ifølge Reuters, at vælgerne bør have lov til at tage stilling til den politiske situation i landet, og han fastslår, at han ikke frygter et nyt valg.

Schulz siger, at hans parti står ved beslutningen om ikke at gå ind i en ny regering under ledelse af den konservative forbundskansler, Angela Merkel.

Dieter Kemp, som leder Tysk Industri i paraplyorganisationen BDI, opfordrer partierne til at indgå kompromisser, og han siger, at den tyske industri står over for "enorme udfordringer" på trods af landets gode økonomiske situationen lige nu.

Han henviser til globale kriser, behovet for reformer i Europa og påtrængende vigtige investeringer i Tyskland.

- Alle partier må være parate til at gå på kompromis for vækst, velstand og beskæftigelse, siger han.

De tyske regeringsforhandlinger brød sammen søndag, efter at det liberale parti FDP trak sig fra samtalerne.

- Det er bedre ikke at regere end at regere dårligt, sagde FDP-leder Christian Lindner efter at have forladt forhandlingerne.

Han tilføjede, at det ikke har været muligt at skabe et "fundament af tillid" med kansler Angela Merkels konservative CDU/CSU-alliance og Miljøpartiet De Grønne.

Miljøpartiet De Grønnes Reinhard Buetikofer kritiserer Christian Lindners beslutning.

Buetikofer skriver på Twitter, at FDP har valgt "en form for populistisk agitation i stedet for statsligt ansvar".

Sammenbruddet i forhandlingerne kan vise sig at blive skæbnesvangert for Angela Merkels politiske karriere.