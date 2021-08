Den tropiske storm Henri går i land på USA's nordøstkyst

Guvernør i Rhode Island Dan McKee fortalte tidligere søndag, at han forventer "alvorlige følger af den kraftige vind såsom strømafbrydelser og oversvømmelser".

I løbet af søndagen nedgraderede NHC Henri til en tropisk storm fra en orkan.

Efter at være gået i land er det ventet, at Henris styrke fortsat vil svækkes. Dog vil kraftig regn og oversvømmelser true dele af det nordøstlige USA frem til og med mandag aften lokal tid.

- Vi tager situationen alvorligt på grund af stormens størrelse og den stormflod og den mængde nedbør, den forårsager, sagde præsident Joe Biden søndag eftermiddag.

På det tidspunkt var der udsendt et orkanvarsel for Long Island i delstaten New York samt for Rhode Island og Connecticut.

Der er samtidig udsendt advarsler om oversvømmelser til flere end 35 millioner mennesker.

Selv om orkaner er almindelige i USA på denne tid af året, så rammer de normalt længere mod syd.

De første tegn på Henris ankomst nåede allerede New York lørdag aften, hvilket tvang myndighederne til at aflyse en stjernespækket koncert i Central Park.

Her var 60.000 mennesker mødt op for at fejre livet efter coronapandemien.

Publikum havde allerede fundet sig til rette foran scenen, hvor de så frem til at opleve rockmusikere som Patti Smith, Bruce Springsteen og Paul Simon, inden der blev sat en stopper for festlighederne.

Pandemien ramte New York hårdt i begyndelsen af 2020. Koncerten blev derfor set som en fejring af, at New York er ved at komme tilbage på sporet.