Den tidligere Bond-babe Nadja Regin er død - 87 år

- Vi er meget ked af at fortælle, at Nadja Regin er gået væk i en alder af 87 år.

Den tidligere Bondbabe Nadja Regin fra "Goldfinger" og "From Russia with Love" er død. Hun blev 87 år gammel.

- Vores tanker er hos hendes familie og venner i denne triste tid, skriver filmvirksomheden på Twitter.

Den serbiskfødte skuespillerinde fik sit gennembrud som Bond-babe i 1960'erne, hvor hun spillede sammen med Sean Connery som agent 007.

Hun har tidligere sagt, at hun var flov i begyndelse over at blive associeret med sin rolle i James Bond, fordi den ifølge hende var "meget lille".

- Men da dronningen fik en lille rolle i en James Bond-film (Skyfall fra 2012, red.), tænkte jeg, at hvis det er godt nok for hendes majestæt, burde jeg ikke være flov, sagde Nadja Regin i et interview i 2017 ifølge Daily Mail.

Hun har spillet med i dusinvis af britiske film og tv-serier, heriblandt "The Benny Hill Show" og "The Avengers", og hun indledte sin karriere i sit hjemland, mens hun stadig var studerende. Hun læste på Akademiet for Dramaturgi i Beograd.

I forlængelse med Nadja Regins skuespilskarriere vendte hun sin opmærksomhed mod filmmanuskripter i 1970'erne.

Her læste og udvalgte hun manuskripter til filmselskaber som "Hammer Films".

I 1980'erne grundlagde hun desuden sin egen publikationsvirksomhed med sin søster og brugte meget af sit liv på at skrive.

Det er ikke mere end en uge siden, at endnu en tidligere Bond-babe gik bort.

Skuespillerinden Tania Mallet døde som 77-årig.