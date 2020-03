Skuespillerlegenden Max von Sydow er død - 90 år

- Det er med et knust hjerte og med uendelig sorg, at jeg med ekstremt stor smerte må meddele, at Max von Sydow er gået bort, lyder det.

Max von Sydow er i Danmark særligt kendt for sin rolle i filmen "Pelle Erobreren", der er instrueret af danske Bille August.

Han var nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Mandlige Hovedrolle for sin rolle som Lassefar i filmen.

Han var blandt andet også med i filmklassikeren "Det syvende sejl" fra 1957 og gyseren "Eksorcisten" fra 1973.

Han huskes også for sin rolle som Karl Oskar i de sammenhængende tv-serier "Udvandrerne" og "Nybyggerne" fra begyndelsen af 1970'erne.

De senere år har han spillet med i "Star Wars: The Force Awakens" fra 2015, "Game of Thrones" i 2016 og Thomas Vinterberg-filmen "Kursk" fra 2018, hvor han giver den som russisk admiral.

Han blev nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Mandlige Birolle for sin rolle i filmen "Ekstremt højt og utrolig tæt på" fra 2011.

Han var gennem det meste af sin karriere populær at have på rollelisten.

Det har gennem tiden særligt vist sig, at det ofte var i rollen som udenlandsk skurk, at Hollywood hentede Max von Sydow ind.

Han har således spillet med i mange film, hvor han er nazist, russer eller bare taler mærkeligt engelsk.

En rolle, der kan have banet vejen for de mange skurkeroller, er rollen som skurken Blofeld i James Bond-filmen "Never Say Never Again" fra 1983.

Han har også forsøgt sig som instruktør. Den danske filmatisering af Herman Bangs novelle "Ved Vejen" er dog hans eneste i instruktørstolen.

Max von Sydow har på det seneste til daglig boet i Paris med sin franske hustru, Catherine Brelet. Han blev fransk statsborger i 2002.