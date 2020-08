Den rolige by Kenosha er hærget af brand og plyndringer

Urolighederne er blevet udløst, efter at en sort mand søndag blev skudt af politiet i byen.

Men selv om Kenosha i disse dage er meget uroplaget, er det på ingen måde normalen i byen, fortæller Ayo Nelson Fury.

- Kenosha plejer at være en meget rolig by. Det er sjældent, at vi ser så meget politi, som vi ser lige nu. Jeg kører gennem byen og ser militærfolk, nationalgarde og politi. Det er meget rystende.

- At der lige pludselig er al denne vold i byen, det er meget svært at begribe. Og det føles ekstra voldsomt, fordi vi ikke er vant til det. Der er flere, der bliver skudt i gaderne, og der har været brand og plyndringer i hele byen, siger han.

Den 29-årige sorte mand Jacob Blake blev søndag skudt fire gange af en betjent, som affyrede syv skud mod ham. Blake kæmper ifølge familien for sit liv på et hospital i Milwaukee.

Politiet har endnu ikke forklaret, hvorfor Jacob Blake blev skudt, men ifølge Blakes advokat, Ben Crump, tyder intet på, at han var bevæbnet.

Episoden blev fanget på video og er siden blevet delt bredt på nettet.

Det har medført flere protester. Protester, der startede fredeligt, men altså har udviklet sig til at være meget voldelige, siger Ayo Nelson Fury.

Han fortæller, at hundredvis af folk fra andre byer med tildækkede nummerplader kommer til Kenosha og skaber uro.

- Der var over 200 biler fra syden og norden, som kom til byen den ene dag. De fleste, som sætter ild, laver vold og plyndrer er slet ikke fra Kenosha.

- Folk fra byen lavede egentlig bare fredelige protester, siger Ayo Nelson Fury.

Konfrontationen er også blevet sat i forbindelse til flere måneders landsdækkende protester mod politivold på sorte.

Ifølge Ayo Nelson Fury har der også været mindre demonstrationer i Kenosha i forbindelse med den sorte mand George Floyds død under en brutal anholdelse i Minneapolis i maj. Men søndagens skudepisode i byen har fået alvoren til at gå op for byens beboere.

- Det er som om, at folk i byen først anerkender, at vi har et problem, når det sker i vores egen by, og det kommer så tæt på.

- Så for mange er det nok blevet et større problem, end de havde troet før, siger han.

Ayo Nelson Fury har ikke selv deltaget i demonstrationer i byen de seneste dage. Men han har oplevet situationen på tæt hold på vej til arbejde.

Tre personer er onsdag blevet ramt af skud, og to er døde under en skudveksling i byen mellem civile personer, oplyser politiet i byen ifølge CNN.