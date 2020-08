Den nordirske fredsforhandler John Hume er død, 83 år

Den nordirske republikaner John Hume, som i 1998 modtog Nobels fredspris sammen med David Trimble, er død, 83 år. Det oplyser irsk tv ifølge Reuters.

John Hume og David Trimble fik fredsprisen for deres indsats for at finde en fredsaftale i Nordirland og for at standse de katolske og protestantiske væbnede gruppers voldelige aktioner. De to kickstartede fredsforhandlingerne i den britiske provins.