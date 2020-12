Den mere smitsomme coronavirusvariant opdaget i Sverige

Den nye og mere smitsomme coronavirusvariant, som blev opdaget i Storbritannien, er blevet påvist hos en person i Sverige. Det oplyser Folkhälsomyndigheten på en pressekonference i Stockholm 2. juledag.

- Det var en person, som var på vej fra Storbritannien til et område nær Stockholm, som blev konstateret positiv. Ingen andre i gruppen skal være smittede. Det var en person, som rejste til Sverige for at holde jul, siger Signe Mäkitalo, som er læge i region Sörmland, om den smittede person.