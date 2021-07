Den franske superkirurg Dubernard er død i Istanbul

Jean-Michel Dubernard blev regnet for en pioner inden for kirurgi.

Han var på rejse med sin familie. Han vågnede aldrig igen.

Dubernard, der blev 80 år, arbejdede som kirurg i det sydøstlige Lyon i Frankrig. Det var ham, der ledte det hold kirurger, som i 1998 lavede verdens første transplantation af en hånd.

Det var Clint Hallam fra New Zealand, der fik en ny højre hånd under en 13 timer lang operation. Det var en sensation dengang.

To år senere var han der igen.

Denne gang blev to hænder og en underarm transplanteret på en franskmand, der var kommet galt afsted med hjemmelavet fyrværkeri.

I november 2005 nåede han højdepunktet i sin karriere.

Da gennemførte han den første transplantation af et ansigt.

Han brugte ansigtet fra en donor, der var erklæret hjernedød. Det blev transplanteret til den franske kvinde Isabelle Dinoire, som var blevet skambidt af en hund.

Dinoire mødte tre måneder senere pressen. Hun bar tung makeup for at skjule ar, men ellers var det et genskabt ansigt.

- Vi vil til at bruge denne her nye teknik for at give folk håb over hele verden, sagde Dubernard dengang, da han var 64 år.

Dinoire døde i 2016. Hun havde været syg, havde haft psykiske problemer og flere omgange med kræft, der menes at være opstået af den kraftige medicin, hun skulle tage på grund af transplantationen.

Dubernard var en dedikeret fan af rugby, var far til tre og var kendt for sin passion for sit arbejde og for sin etik.

Han sagde, at han blev interesseret i transplantationer, da han som barn hørte om den første succesfulde transplantation af en nyre i USA. Det var i 1954.

- Min eneste motivation er at fremme forståelse af medicin. Jeg gør det for mine patienter, sagde han i 2005 til avisen Le Monde.

Men der var også kontroverser. Som for eksempel med newzealænderen Hallam, der fik den første transplanterede hånd.

Han havde mistet sin egen hånd ved en savulykke i fængslet.

Transplantationen gik godt, men på et tidspunkt holdt Hallam op med at tage sin medicin, der skulle hindre hans krop i at afstøde den nye hånd.

I år 2000 ville han have fjernet hånden igen, fordi han ikke "følte sig mentalt knyttet til den".

Det afviste Dubernard. Han sagde, at den stadig fungerede.

I 2001 fik Hallam han hånden amputeret i London.