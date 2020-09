Den franske-britiske skuespiller Michael Lonsdale er død

Den fransk-britiske skuespiller Michael Lonsdale, som blev mest kendt som hovedskurk i James Bond-filmen "Moonraker", er mandag død, 89 år.

I Bond-filmen fra 1979 spillede Lonsdale over for Roger Moore. Han spillede industrimanden Hugo Drax, som planlagde at forgifte alle mennesker i verden for i stedet at befolke Jorden fra sin rumstation.