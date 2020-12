Den første Boba Fett-skuespiller i Star Wars-universet er død

Engelske Jeremy Bulloch, der spillede dusørjægeren Boba Fett i de første "Star Wars"-film, er død.

Det oplyser hans repræsentanter i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet dpa.

Bulloch blev 75 år.

Han døde torsdag i London "som følge af mange års komplikationer efter Parkinsons sygdom".

- Han døde på fredfyldt vis på et hospital omgivet af familien. Jeremy var mest kendt for sin rolle som Boba Fett i de originale "Star Wars"-film. Han havde en lang og lykkelig karriere på over 45 år, står der i en meddelelse ifølge The Guardian.

Bulloch trak for første gang i Boba Fetts grønne og hvide pansrede dragt i "The Empire Strikes Back" (Imperiet slår igen) fra 1980.

Han vendte tilbage i rollen i 1983 i "Return of the Jedi" (Jedi-ridderen vender tilbage).

Selv om Fett ikke havde en stor rolle i filmene, blev han en favorit hos fans, blandt andet på grund af sin fremtræden og sit ry som en benhård dusørjæger.

Kultfiguren døde tilsyneladende i "Return of the Jedi", da monsteret Sarlacc fik fat i ham. Men det er siden kommet frem, at Fett overlevede.

Boba Fett er også en del af den nye "Star Wars"-serie "The Mandalorian", som handler om en anden dusørjæger, der tilhører samme folk som Fett.

Ifølge mediet Variety blev skuespilleren Jeremy Bulloch født i 1945 og begyndte allerede i 1958 sin karriere, da han spillede med i flere reklamer.

I løbet af karrieren havde han roller i film som "Summer Holiday" med Cliff Richard, tv-serien "Doctor Who" og James Bond-filmen "Octopussy".

På Instagram hylder Daniel Logan, der spillede Boba Fett i "Attack of the Clones" i 2002, sin forgænger i rollen.

- Hvil i fred, legende, jeg vil aldrig glemme alt det, du har lært mig, skriver Logan.

- Jeg vil elske dig for evigt. Konferencerne bliver ikke det samme uden dig. Må kraften for altid være med dig.