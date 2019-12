Den dømte rapper A$AP Rocky vil optræde i svensk fængsel

Nu - fem måneder senere - vil A$AP Rocky tilbage til det svenske fængselssystem. Ikke for at lade sig frihedsberøve, men derimod for at spille koncert. Det skriver avisen Expressen.

Den amerikanske rapper A$AP Rocky tilbragte en stor del af sommeren i et arresthus i Sverige. Her var han varetægtsfængslet i en sag om vold.

Den amerikanske rapper håber at få lov at optræde i Kronobergsfængslet - alternativt et andet fængsel i nærheden af den svenske hovedstad, Stockholm.

Han har derfor via sine juridiske rådgivere sendt en ansøgning til kriminalforsorgen i Sverige om at få lov at optræde på en af dens anstalter.

Efter en måneds varetægtsfængsling i netop Kronoberg blev A$AP Rocky løsladt i begyndelsen af august. Senere blev han kendt skyldig i vold begået mod en 19-årig mand i Stockholm tidligere på sommeren.

Dog slap han for at skulle i fængsel igen, da han fik en betinget fængselsstraf.

- Han tænker på, om der er mulighed for, at han kan optræde for de indsatte i fængslet Kronoberg eller et andet fængsel eller en anden anstalt i Stockholmsområdet, står der i ansøgningen ifølge Expressen.

Lederen af Kronoberg, Fredrik Wallin, har tidligere sagt til nyhedsbureauet TT, at der ikke er noget til hinder for, at den amerikanske rapstjerne kan optræde i det fængsel, hvor han selv har siddet fængslet.

Men beslutningen ligger hos kriminalforsorgen i Sverige. Og her skal man handle hurtigt, for A$AP Rocky vil gerne spille koncert i et af Stockholms fængsler enten 11. eller 12. december.

I forvejen har han planlagt en koncert på i den store arena Globen 11. december.

Kriminalforsorgen bekræfter over for Expressen, at den har modtaget A$AP Rockys ansøgning og lover så hurtigt som muligt at tage stilling til den.

A$AP Rockys borgerlige navn er Rakim Mayers. Foruden ham blev to af hans venner dømt for vold ved byretten i Stockholm i august.

Sagen vakte opsigt. Ikke mindst fordi USA's præsident, Donald Trump, blandede sig og opfordrede Sveriges statsminister, Stefan Löfven, til at løslade A$AP Rocky, mens han endnu var varetægtsfængslet.