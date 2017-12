Den Arabiske Liga indkalder til krisemøde om Jerusalem

Mødet skal handle om Jerusalem. Indkaldelsen kommer, få timer før den amerikanske præsident, Donald Trump, ventes at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Jordan har sammen med palæstinensiske udsendinge indkaldt til et krisemøde i Den Arabiske Liga på lørdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Krisemødet vil foregå over telefon, oplyser lederen af den palæstinensiske delegation i Den Arabiske Liga, Diab al-Louh, til Reuters.

Jordans kong Abdullah kalder ifølge nyhedsbureauet AP Jerusalem og byens status "nøglen til stabilitet" i Mellemøsten.

Også Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, advarer USA mod at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Det vil ifølge Erdogan være til gavn for "terrorgrupper", skriver nyhedsbureauet AFP.

Israel har udråbt hele Jerusalem til sit lands hovedstad.

Denne status er ikke internationalt anerkendt. Selv om Israels parlament og de fleste regeringskontorer er i Jerusalem, har alle lande valgt at lægge deres ambassader i storbyen Tel Aviv.

Palæstinenserne ønsker det østlige Jerusalem, der rummer mange religiøse steder, som hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.

Ifølge Reuters forventes Donald Trump i en tale klokken 19 onsdag at erklære, at USA flytter sin ambassade fra Tel-Aviv til Jerusalem.

Såfremt Trump træffer det valg, vil han ifølge Reuters ændre flere års amerikansk tilgang til Jerusalem som en del af en såkaldt tostatsløsning mellem israelerne og palæstinenserne.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, skriver på sin Facebook-profil:

- Hver dag sker der signifikante manifestationer af vores historiske, nationale identitet. Men særligt i dag. Og jeg vil have mere at tilføje senere i dag om et emne relateret til Jerusalem.

Fra palæstinensisk side har man givet udtryk for, at en flytning af den amerikanske ambassade til Jerusalem vil være et "dødskys" til en tostatsløsning.