Demonstranter vil stoppe indsættelse af biskop i Montenegro

De forsøger at hindre indsættelsen af en ny ærkebiskop for den serbisk-ortodokse kirke i byen. Den nye ærkebiskop, Joanikije, blev fløjet ind i Cetinje søndag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Montenegros vicepolitichef oplyser til statsligt tv, at mindst 20 politifolk er kommet til skade i sammenstødene. Dertil kommer omkring 30 civile, der har søgt lægehjælp, meddeler en klinik i Cetinje.

Politiet har affyret tåregas mod hundredvis af demonstranter, der har kastet sten og fyrværkeri mod politiet i området omkring kirken.

- Vi ønsker os ikke noget af nogen. Vi er her, fordi vi ikke bliver anerkendt af den serbiske kirke, som besætter os. Vi er her for at forsvare vores værdighed, siger Saska Brajovic, der er demonstrant.

Montenegro er splittet i sit forhold til Serbien. Nogle montenegrinere vil nemlig gerne have et tættere forhold til Serbien, mens andre gerne vil have større afstand og mindre serbisk indflydelse.

Montenegro løsrev sig i 2006 fra sin union med Serbien, men op mod en tredjedel af montenegrinerne identificerer sig stadig som serbere. Landets kirke forblev efter løsrivelsen under serbisk styre. Det vækker harme blandt nogle montenegrinere.

Premierminister i Montenegro, Zdravko Krivokapic, kalder demonstrationerne for en terrorhandling. Han har tætte bånd til den serbisk-ortodokse kirke.

Han beskylder landets tidligere premierminister og leder af Det Demokratiske Socialistparti (DPS), Milo Djukanovic, for at opildne til demonstrationerne. I 2020 led DPS sit første valgnederlag i 30 år.

Milo Djukanovic er imod indsættelsen af den nye ærkebiskop. Han har ikke besvaret beskyldninger om, at det er ham og hans parti, der har planlagt demonstrationerne.

- I dag har vi været vidner til ydmygelse af både kirken og regeringen, siger Djukanovic på statsligt tv.

Ærkebiskop Joanikije overtager embedet fra ærkebiskop Amfilohije, der døde af corona i maj.