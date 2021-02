Demonstranter trodser militærtrusler og går på gaden i Myanmar

Demonstranter har tirsdag samlet sig i Myanmars største by, Yangon, for at protestere mod militærkuppet.

Her meddelte militæret, at det ikke tøver med at bruge vold, hvis folk står for tæt samlet.

Det er forbudt folk at samles i grupper på mere end fem, og militærstyret har også indført udgangsforbud mellem klokken 20 og 04 flere steder, blandt andet i dele af Yangon.

I en video, der er blevet offentliggjort på Facebook, kan man se, at politiet i Yangon bruger vandkanoner mod demonstranterne. Også mandag tyede politiet til denne metode mod demonstranter.

Demonstranter virker tirsdag uforfærdet af vandkanonerne og fortsætter protester, mens de råber: Slut militærdiktaturet.

I San Chaung-bydelen i Yangon trodser omkring 200 lærere ordren og bærer bannere med teksten: Vi lærere vil have retfærdighed.

Mange af demonstranterne er iklædt rød, der også er farven på Aung San Suu Kyis politiske parti NLD, Den Nationale Liga for Demokrati.

Det er fjerde dag i træk, at befolkningen i Myanmar går på gaden for at demonstrere mod sidste uges kup, hvor militæret anholdt den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi.

Kuppet i Myanmar har bragt en ende til et årti med demokratisk styre i landet, og det har udløst fordømmelser fra flere dele af verden.

Militæret hævder, at Myanmars parlamentsvalg i november var præget af snyd. Her vandt Aung San Suu Kyis parti, NLD, med 83 procent af stemmerne, mens militærets parti, USDP, blot fik syv procent.

Både internationale observatører og Myanmars valgkommission afviser militærets påstand om valgsvindel.