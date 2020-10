Demonstranter stormer kirke i protest mod polsk abortlov

Søndag gik tusindvis af polakker på gaden for fjerde dag i træk for at demonstrere mod en kommende skærpelse af landets abortlovgivning.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Demonstranterne stormede katolske kirker i flere polske byer for at vise deres utilfredshed med den kommende lov, der bliver anset som et totalt forbud mod abort.