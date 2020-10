Demonstranter stormer Kirgistans parlament efter valg

Det sker, efter at der mandag har været store demonstrationer i Kirgistans hovedstad, Bisjkek.

Demonstrationerne skyldes et parlamentsvalg søndag, hvor regeringen er blevet beskyldt for at snyde med resultatet.

Et anonymt øjenvidne siger til AFP, at demonstranter fra en gruppe på omkring 2000 mennesker brød portene til bygningen op uden at møde modstand.

Demonstranterne har siden løsladt Kirgistans tidligere præsident Almazbek Atambajev efter at have tiltvunget sig adgang til den bygning, hvor han sad fængslet.

AFP skriver, at demonstranterne heller ikke her mødte modstand.

Mandagen igennem har der været hårde kampe mellem demonstranter og politi i hovedstaden.

Ifølge BBC har politiet brugt chokgranater, tåregas og vandkanoner til at sprede tusindvis af demonstranter på Ala-Too-pladsen, hvorefter politiet har fulgt efter dem ud i omkringliggende gader.

Omkring 120 personer er kommet til skade under demonstrationerne ifølge BBC. Halvdelen af dem er betjente, oplyser landets sundhedsministerium i en meddelelse.

Ifølge ministeriet er adskillige personer i kritisk tilstand, men ingen er døde.

Ved søndagens valg klarede kun fire ud af 16 partier at få de påkrævede syv procent af stemmerne for at blive valgt ind i parlamentet.

Tre af de fire partier har ifølge BBC tætte forbindelser til Kirgistans præsident, Sooronbai Jeenbekov.

Siden er partierne blevet beskyldt for at true vælgere og købe sig til stemmer. Beskyldninger som internationale valgobservatører kalder for "troværdige" og "meget bekymrende".

Mandag meddelte 12 oppositionspartier i en fælles erklæring, at de ikke anerkender resultatet af søndagens valg.

Flere af partierne har været med til at organisere mandagens demonstrationer.

Præsident Jeenbekov har lovet, at han tirsdag vil mødes med lederne af alle valgets 16 partier for at få ro på situationen.