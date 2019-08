Demonstranter i Hongkong går på gaden i fredelig protest

Titusindvis af borgere i Hongkong er søndag gået på gaden for at vise, at der fortsat er opbakning til deres kamp for demokrati trods voldelige episoder.

- Vi forventer et kæmpe antal deltagere. Vi håber, vi kan vise borgerne, at vi kan være helt fredelige, siger Bonnie Leung, talskvinde for organisationen.

- Hvis Beijing (Kinas hovedstad, red.) og Hongkongs taktik er at vente på, at vores bevægelse dør, er det ikke smart. Vi vil kæmpe videre, siger hun.

Det er 11. weekend i træk, at store protester fylder i gaderne i Hongkong, der formelt er en del af Kina, men har udpræget selvstyre.

Voldsomme billeder har de seneste uger floreret i medier verden over, hvor demonstranterne slås mod politiet.

Mens ordensmagten har sendt tåregas og gummikugler mod protesterne, har nogle af demonstranterne brugt molotovcocktails og kastet sten.

Kina har skærpet tonen over for demonstranterne og fordømt nogle af demonstranterne, der ifølge landet står bag "terroristlignende" handlinger.

Torsdag blokerede en menneskemængde Hongkongs internationale lufthavn og overfaldt to mænd under mistanke om, om at de var kinesiske spioner.

Sammen med andre episoder har det ændret kampagnen, der før var målrettet politiets eller regeringens bygninger.

Med søndagens protester er målet at vende tilbage til de oprindelige former for protester. Politiet har givet tilladelse til søndagens arrangement.

Siden begyndelsen af juni har demonstranter fuldt i gaderne. Protesterne begyndte i protest mod et lovforslag om, at indbyggere i Hongkong kan udleveres til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, meddelte efterfølgende, at forslaget er skrottet. Men borgerne er vrede over, at det ikke formelt er trukket tilbage.

Protesterne er de største og mest voldelige, der har fundet sted i Hongkong i årtier.