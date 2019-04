Demonstranter dropper dialog med Sudans militærstyre

Gruppen, der kalder sig Friheds- og Forandringserklæringens Styrker, beskylder militærrådet for at bestå af "resterne" af den afsatte præsident Omar al-Bashirs styre.

Derfor afbryder demonstranterne nu kontakten med rådet og det politiske udvalg, som kommunikationen er gået igennem, meddeler gruppen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vores kontakt med det politiske udvalg har været positiv, men det behandler os på den sædvanlige gamle måde, så det har fået os til at suspendere kontakten, siger en leder fra Friheds- og Forandringserklæringens Styrker.

Samtidig er tusinder af demonstranter samlet uden for militærets hovedkvarter.

Sudanese Professionals Association (SPA), som har stået i spidsen for demonstrationerne mod Bashirs styre, har meddelt, at den vil udpege et civilt styre søndag.

- Hvorvidt regimet falder eller ej, vi bliver her, lyder et af slagordene fra demonstranterne.

- Vores revolution er civil og beskyttet af folket, lyder et andet råb ifølge nyhedsbureauet AFP.

Lederen af det militærråd, der styrer landet, general Abdel Fattah al-Burhan, gentager i et tv-interview søndag sit løfte om, at rådet hurtigst muligt vil overdrage magten til et civilt styre.

Han bekræfter desuden, at kontanter for et samlet beløb svarende til 51,5 millioner kroner er beslaglagt i Sudans afsatte præsidents bolig.

Den militære efterretningstjeneste ransagede tidligere på ugen Omar al-Bashirs hjem. Her fandt de kufferter fyldt med tre forskellige valutaer: 351.000 dollar, syv millioner euro samt fem millioner sudanske pund.

Det er en million euro mere end tidligere meddelt.

En ansat ved statsanklagerens kontor oplyser, at der nu vil blive foretaget ransagninger hjemme hos andre medlemmer af Bashirs regering og inderkreds.

Det sker som led i en efterforskning af korruption og hvidvask i regeringen.

Abdel Fattah al-Burhan bekræfter desuden oplysninger fra familiens side om, at den afsatte præsident tidligere på ugen blev overført til et fængsel i hovedstaden, Khartoum.

Han tilføjer, at også den tidligere vicepræsident og flere andre højt placerede personer i den afsatte regering er i fængsel nu.