Demonstranter danner menneskekæder mod politiet i Minsk

For anden dag i træk gik mænd og kvinder, hvoraf mange var klædt i hvidt og havde blomsterbuketter i hænderne, torsdag gennem gaderne sammen med mænd.

De optrappede fredelige protester kommer, efter at politiet hver aften siden valget har gennemført brutale operationer mod demonstranter.

Politiet sagde torsdag, at det igen har tilbageholdt hundredvis af demonstranter, men urolighederne fortsætter. I alt er flere tusind blevet tilbageholdt siden valget. Mindst to er dræbt under urolighederne og snesevis er blevet såret.

Lukasjenkos modstandere beskylder ham for at have svindlet med stemmerne for at besejre oppositionslederen, Svetlana Tikhanovskaja, som er flygtet fra sit land efter valget. Hun befinder sig i Litauen.

- Svetlana Tikhanovskaja er i sikkerhed. Hun er i Litauen, skrev Litauens udenrigsminister på Twitter tirsdag.

Lukasjenko fik ifølge valgkommissionen over 80 procent af stemmerne.

Svetlana Tikhanovskaja var Lukasjenkos største udfordrer. Hun fik ifølge myndighederne omkring ti procent af stemmerne.

Hun nægter at acceptere resultatet og hævder, at hun er valgets retmæssige vinder.

Den 37-årige Svetlana Tikhanovskaja, der er tidligere engelsklærer, tilsluttede sig valgkampen, efter at hendes mand, bloggeren Sergej Tikhanovskij, som planlagde at stille op, blev anholdt.