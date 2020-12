Demokratisk profil går ind i kamp om New Yorks borgmesterpost

Det oplyser byens udvalg for kampagnefinansiering, som administrerer støtte til kandidater og står for informationskampagner.

Demokraten Andrew Yang har indleveret en række dokumenter, som er nødvendige for at stille op til borgmesterposten i New York City næste år.

45-årige Yang overraskede mange i foråret, da han som relativt uprøvet præsidentkandidat kvalificerede sig til flere demokratiske tv-debatter.

Han skabte opmærksomhed ved at opbygge en entusiastisk gruppe af støtter, som han kalder "Yang Gang".

Et af hans slagnumre i præsidentkampen var et forslag om, at alle voksne amerikanere skal have en borgerløn på 1000 dollar om måneden. Det svarer til godt og vel 6000 danske kroner.

Yang har ikke formelt annonceret sit kandidatur i New York City eller ønsket at udtale sig.

Men skulle han gå videre med projektet, vil han være blandt de mere fremtrædende navne i kampen om at efterfølge den demokratiske borgmester Bill de Blasio, som nærmer sig slutningen af sin anden periode.

Yang kan potentielt blive den første asiatisk-amerikanske borgmester i byen.

Registrerede demokrater kan stemme på partiets nominerede 22. juni 2021. Borgmestervalget finder sted 2. november.

På trods af at Yang fik international opmærksomhed under præsidentvalgkampen, var støtten i USA ikke tilstrækkelig, og han trak sig fra løbet 11. februar.

Senere vandt Joe Biden som bekendt nomineringen og sidenhen præsidentvalget.

Flere andre kandidater til New York Citys borgmesterpost har allerede meldt sig.

Det gælder blandt andre Eric Adams, der er præsident for lokalregeringen i New York-bydelen Brooklyn.

To andre kandidater er skatteinspektør Scott Stringer samt Maya Wiley, som er borgerrettighedsaktivist og har arbejdet for den nuværende borgmester.

Andrew Yang har blandt andet arbejdet i et advokatfirma.

Han har også oprettet et firma, der hjælper studerende med eksamensforberedelse, og står bag en organisation ved navn Venture for America, som opfordrer college-uddannede til at arbejde i nystartede firmaer.