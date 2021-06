Demokratiforkæmper er løsladt fra fængsel i Hongkong

Demokratiforkæmperen Agnes Chow er lørdag blevet løsladt fra et fængsel i Hongkong efter at have afsonet næsten syv måneder.

De blev straffet for i 2019 at have deltaget i ulovlige protester foran politiets hovedkvarter i den tidligere britiske kronkoloni, der siden 1997 har været under Kinas kontrol.

Det skete i forbindelse med store demonstrationer vendt mod regeringen i Hongkong, der har delvist selvstyre.

Chow fik en straf på ti måneders fængsel, mens Joshua Wong fik 13,5 måneder. En tredje aktivist, Ivan Lam, fik ved samme lejlighed en straf på syv måneder.

De tre aktivister havde erklæret sig skyldige. Dommeren valgte af den grund at reducere straffen. Joshua Wong og hans to meddømte risikerede op til fem års fængsel ifølge BBC.

- Dagene, der kommer, bliver hårde, men vi vil holde ud, råbte Wong, mens han blev ført ud af retssalen.

Det er uvist, hvorfor Chow er løsladt tre måneder før tid. Hun udtalte sig ifølge Reuters ikke til medier, efter at hun lørdag formiddag lokal tid forlod fængslet og satte sig ind i en bil med venner og medaktivister.

Sammen med Wong og Nathan Law, der siden har fået asyl i Storbritannien, blev Agnes Chow kendt som teenageaktivist i 2014. De tre indtog ledende roller i den såkaldte paraplybevægelse, der krævede almindelig valgret for alle i Hongkong og andre demokratiske reformer.

Wong og Chow var i 2016 med til at stifte partiet Demosisto, men få timer efter, at det kinesiske styre i sommeren 2020 fik gennemtrumfet en ny og vidtgående sikkerhedslov for Hongkong, besluttede de at opløse partiet.

Det skete af frygt for, at myndighederne med den nye lov kunne dømme personerne bag Demosisto.