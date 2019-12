Kandidaterne langede alle ud efter Trump. Der var bred enighed blandt Joe Biden (i midten) og Bernie Sanders (til højre) om, at USA's nuværende præsident, Donald Trump, ikke er værdig til jobbet.

Demokraternes kandidater revser Trump ved årets sidste debat

Demokraternes præsidentaspiranter langede alle ud efter Trump under årets sidste demokratiske debat.

Én ting kunne de demokratiske præsidentaspiranter let blive enige om under årets sidste debat mellem Demokraternes præsidentaspiranter.

USA's nuværende præsident, Donald Trump, er ikke sit job værdigt, lød deres samlede budskab.

De syv kandidater, der alle håber på at blive Demokraternes præsidentkandidat under valgkampen i 2020, mødtes torsdag til debat i Californien.

Kandidaterne tørnede sammen, dagen efter at Repræsentanternes Hus stemte for at stille Trump for en rigsret som den blot tredje præsident i USA's historie.

- Vi har brug for at genskabe præsidentskabets integritet, lød det blandt andet fra Joe Biden, der er en af Demokraternes spidskandidater, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Mit arbejde er at gå ud og forklare, hvorfor han ikke fortjener at være præsident for USA i fire år mere, fortsatte han.

Det var den sjette debat mellem Demokraternes kandidater i år.

Men det var også den hidtil mindste debat, hvor blot syv af de tilbageværende 15 kandidater deltog.

Feltet var torsdag aften kogt ned til Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Andrew Yang og Tom Steyer.

Også Bernie Sanders langede hård ud efter Trump under debatten, da han anklagede ham for at "drive den mest korrupte administration i USA's moderne historie".

Trump blev dog - trods rigsretssagen - ikke mødt med mere kritik end ved de tidligere debatter, vurderer NBC News.

Og bølgerne gik mindst lige så højt mellem flere at de demokratiske kandidater.

Særligt Pete Buttigieg blev angrebet oftest, viser en opgørelse fra NBC News. Hans rivaler kritiserede ham både for manglende erfaring i Washington og for at være finansieret af velhavende donorer.

- Milliardærer i vinkældre skal ikke vælge den næste præsident for USA, lød det blandt andet fra Elizabeth Warren.

Buttigieg forsvarede sig med, at han trods alt var den eneste af de syv kandidater på scenen, der ikke selv er millionær eller milliardær.