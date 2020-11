Demokraterne tager første stik i Senatet

Det første valg til Senatet i USA byder på et lettelsens suk for Demokraterne. Ifølge nyhedsbureauet AP's prognose har demokraten Mark Warner vundet seks år mere i Senatet som repræsentant for Virginia.

Det skriver AP på Twitter.

Mark Warner var favorit på forhånd, så det er ikke en overraskelse, men det blev en markant kortere valgaften for demokraten end hans seneste valg til Senatet for seks år siden.

Dengang vandt Mark Warner en gyser med under et procentpoint over republikaneren Ed Gillespie.

Denne gang viste AP's prognose Warner som vinder få minutter efter, at valgstederne lukkede i Virginia.