Demokraterne stævner energiminister i Trump-efterforskning

Stævningen er en del af en efterforskning, der er ved at undersøge, om der er grundlag for at indlede en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Den amerikanske præsident beskyldes for at forsøge få Ukraines præsident til at undersøge Trumps politiske rival demokraten Joe Biden og dennes søn, Hunter Biden.

- For nylig har rapporter rejst spørgsmål om enhver rolle, du måtte have spillet i at videreformidle eller forstærke præsidentens klare budskab til den ukrainske præsident, skriver formændene for de tre udvalg under Repræsentanternes Hus, der står for efterforskningen, i et brev til Perry.

Efterretningsudvalget, udenrigsudvalget og kontroludvalget kræver, at energiminister Rick Perry udleverer dokumenter knyttet til et ukrainsk energiselskab samt hans involvering i en telefonsamtale mellem Donald Trump og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, den 25. juli.

De tre udvalg har givet Rick Perry en frist til 18. oktober.