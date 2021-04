Den demokratiske senator Ed Markey står bag et forslag om at øge antallet af dommere i USA's højesteret med fire. (Arkivfoto)

Demokrater vil udvide højesteret i USA med fire dommere

Demokrater i Kongressen i USA vil fremsætte et forslag om at øge antallet af landets højesteretsdommere.

Det skriver The Wall Street Journal.

Ifølge den amerikanske avis vil Demokraterne foreslå at øge antallet med fire fra 9 til 13 højesteretsdommere.

Det er senator Ed Markey og kongresrepræsentanterne Jerry Nadler, Hank Johnson og Mondaire Jones fra Det Demokratiske Parti, der står bag forslaget.

Det ventes, at forslaget vil blive præsenteret på et pressemøde torsdag lokal tid.

Seks af de nuværende dommere i højesteret er udnævnt af republikanske præsidenter og regnes for at være konservative. De øvrige tre regnes for mere liberale eller på midten af skalaen.

Donald Trump nåede at udpege tre dommere i løbet af sin tid i Det Hvide Hus.

Senest indsatte Trump den konservative Amy Coney Barrett som afløser for den afdøde liberale dommer Ruth Bader Ginsburg.

Det er dog meget lidt sandsynligt, at forslaget bliver til lov.

Demokraterne har det mindst mulige flertal i Senatet, og en række af partiets valgte repræsentanter har tidligere været imod en udvidelse af højesteret.

I sidste uge oprettede præsident Joe Biden et udvalg, der netop skulle se på en mulig reform af landets højesteret, herunder en eventuel udvidelsen af antallet af dommere.

Af andre spørgsmål vil han se på, hvor længe højesteretsdommerne skal sidde i deres stillinger. Som systemet er i dag, bliver de udpeget for livstid.

Udvalget har 180 dage til at gøre deres arbejde færdigt.

Højesteretsdommere spiller en stor rolle i at forme amerikansk politik inden for emner som abort, LGBT-rettigheder, religionsfrihed, dødsstraf og præsidentiel magt.

Det var for eksempel Højesteret, der i 2015 besluttede at gøre det tilladt for homoseksuelle at gifte sig i hele USA.