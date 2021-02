Demokrater vil indkalde vidne i rigsretssag mod Trump

Medlemmerne af USA's Senat har lørdag stemt for, at der kan indkaldes vidner i rigsretssagen mod tidligere præsident Donald Trump.

Hun indkaldes for at forklare sig om en telefonsamtale, som fandt sted, mens Trump-tilhængere stormede Kongressen 6. januar.

Beutler skal have sagt, at hun hørte fra den republikanske mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, at han havde talt i telefon med Trump, mens uromagerne gik rundt i kongresbygningen.

I løbet af samtalen havde Trump angiveligt nægtet at bede sine tilhængere trække sig tilbage.

- Kevin, jeg tror, at de mennesker er mere oprørte over valget, end du er, skal Trump have sagt til McCarthy ifølge Beutler.

Trump har gentagne gange hævdet, at der blev svindlet ved præsidentvalget i november sidste år, og at valget blev "stjålet" fra ham.

Han gentog påstanden i en tale til sine tilhængere 6. januar, umiddelbart inden de gik til Kongressen og stormede bygningen.

Demokraterne vil gerne have Beutler til at fortælle mere om samtalen mellem McCarthy og Trump, siger demokraten Jamie Raskin. Det skal ske under ed i Senatet.

Raskin leder det hold af demokrater, der fungerer som anklagere i rigsretssagen.

- Vi vil gerne benytte muligheden for at indkalde kongresmedlem Herrera angående hendes kommunikation med Repræsentanternes Hus' mindretalsleder, Kevin McCarthy, siger Raskin.

Demokraterne vil også gerne have de noter fremlagt, som hun skrev om, hvad præsidenten sagde til McCarthy midt under oprøret, tilføjer han.

Meget af rigsretssagen har handlet om, hvor meget Trump vidste om uromagernes handlinger den 6. januar, hvor de drog gennem kongresbygningen i et forsøg på at forhindre senatorerne i formelt at godkende Joe Bidens valgsejr.

Jaime Herrera Beutler er et af de 10 republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus, der i sidste måned stemte for at indlede en rigsretssag mod Trump for at have opildnet til oprør.

Inden rigsretssagen lørdag gik ind i sin femte dag, var det ventet, at den kunne være overstået allerede lørdag aften. Men indkaldelsen af vidner kommer formentlig til at betyde, at der går længere tid.

Det er uklart, om der bliver tale om mere end det ene vidne.