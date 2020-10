Demokrater i USA boykotter afstemning om højesteretsdommer

Dermed er vejen banet for en den endelige afstemning om en godkendelse, der vil finde sted i Senatet mandag i næste uge.

Mandagens afstemning, der ventes at blive en formalitet i Senatet, kommer dermed til at finde sted blot otte dage før præsidentvalget.

De demokratiske medlemmer af udvalget havde valgt at boykotte afstemningen, da de mener, at den lå for tæt på præsidentvalget.

Demokraterne havde lagt op til, at en ny højesteretsdommer først skal udpeges af vinderen af det kommende valg. Det ønske er dog blevet ignoreret af Republikanerne.

- Vi vil ikke give denne proces yderligere legitimitet ved at deltage (i afstemningen, red.), skrev Demokraterne i en erklæring før dagens afstemning.

Den republikanske formand for udvalget, Lindsey Graham, trak kun på skuldrene af Demokraternes boykot og fremrykkede afstemningen med fire timer.

- Det er deres valg. Det er mit valg at stemme den nominerede videre fra udvalget. Vi vil ikke lade dem overtage udvalget, lød det fra Graham inden afstemningen.

Derefter valgte samtlige republikanske medlemmer af udvalget at godkende nomineringen af Amy Coney Barrett.

Den 48-årige Amy Coney Barrett, der anses for at være konservativ, er blevet nomineret til en plads i Højesteret, efter at den liberale dommer Ruth Bader Ginsburg måtte opgive en lang kamp mod kræft i september.

En endelig godkendelse af Barrett i Senatet vil give et konservativt flertal på 6-3 ved USA's højeste domstol, hvor de ni dommere sidder for livet, eller indtil de selv vælger at træde tilbage.

Indsættelsen af Amy Coney Barrett vil være en stor sejr for præsident Donald Trump. Den vil appellere til de mange ultrakonservative vælgere, der har en stram abortlovgivning øverst på deres politiske ønskeseddel.