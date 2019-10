Demokrater i Kongressen går videre med mulig rigsretssag

I et brev til sine partifæller skriver Pelosi, at der ved afstemningen vil blive skabt et grundlag for offentlige høringer, hvilket Republikanerne har råbt efter. Høringerne er en del af en indledende efterforskning af USA's præsident i forbindelse med muligt magtmisbrug i Ukraine-sagen.

Næste skridt kan blive en officiel efterforskning. Først derefter kan der indledes en egentlig rigsretssag, hvor det i sidste ende kræver et flertal i Senatet på to tredjedele, for at Trump kan blive fjernet fra embedet.

- Samtidig skal der sikres en passende proces eller sagsudvikling for Trump og hans advokater, siger Pelosi.

Der skal også udstikkes retningslinjer for forskellige undersøgelseskomitéer, som skal fremlægge beviser, som er indsamlet for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, som kan komme til at udarbejde indholdet i en rigsretssag.

I de skridt, der er taget frem mod en rigsretssag, er der fokus på en famøs telefonsamtale mellem Trump og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, der blev valgt i april i år. Samtalen mellem de to ledere fandt sted den 25. juli.

I Ukraine-sagen beskyldes Trump for at have forsøgt at presse Ukraines præsident til at igangsætte en undersøgelse af mulig korruption i forbindelse tidligere vicepræsident Joe Biden og dennes søns forretningsaktiviteter i Ukraine.

Joe Bidens søn, Hunter, var i en årrække en del af et ukrainsk energikonsortium. Joe Biden er en sandsynlig modkandidat til Trump ved næste års præsidentvalg.

Udtrykket "rigsret" er en fordanskning af det engelske begreb "impeachment", som henviser til, at det i USA er politikere, der "dømmer" - ikke dommere og jurister.