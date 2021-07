Demokrater flygter fra Texas for at stoppe restriktiv valglov

Mindst 50 demokrater i Texas' lovgivende forsamling har mandag forladt delstaten for at forhindre deres republikanske kolleger i at vedtage en række nye love, der blandt andet skal gøre det sværere at stemme og få en abort.

Det skriver BBC.

Finten er nøje orkestreret for midlertidigt at lamme Repræsentanternes Hus i Texas, da loven kræver, at mindst to tredjedele af husets repræsentanter skal være til stede under afstemninger.

Det var ellers meningen, at Repræsentanternes Hus, der er det ene af de to kamre i Texas' lovgivende forsamling, i denne uge skulle have stemt om en omfattende lovpakke foreslået af Republikanerne.

Forslaget vil blandt andet forbyde valgsteder at have åbent i 24 timer og gøre det sværere for Texas' borgere at brevstemme på forhånd til lokale valg og præsidentvalg.

Politikerne skulle også have stemt om et forslag om at begrænse retten til fri abort, men i stedet er de fleste demokrater i Repræsentanternes Hus altså fløjet til Washington D.C. for at standse afstemningerne.

Demokraten Alex Dominguez siger til nyhedsbureauet Reuters, at "næsten alle" demokrater i Repræsentanternes Hus har forladt Texas.

- Hvis de (republikanerne, red.) vil fortsætte med at foreslå undertrykkende lovforslag, så vil vi fortsætte med at bekæmpe dem på alle nødvendige måder, siger Dominguez.

Så sent som 30. maj forlod demokraterne i Texas på lignende måde den lovgivende forsamling for at boykotte en tidligere version af den samme lovgivning.

Det har fået Texas' republikanske guvernør, Greg Abbott, til at indkalde til et 30 dage langt særmøde for at få lovgivningen vedtaget. Men ifølge amerikanske medier planlægger demokraterne at blive i Washington D.C. i ugevis.

Her håber de at få præsident Joe Biden og demokraterne i USA's Kongres overtalt til at vedtage føderal lovgivning, der kan tilsidesætte de foreslåede lovændringer i Texas.

Delstatens demokrater har nemlig svært ved selv at gøre noget, da Republikanerne har flertal i begge kamre i delstatens lovgivende forsamling.

Flere republikanske delstater har, siden Joe Biden blev præsident, vedtaget eller forsøgt at vedtage nye og stemmebegrænsende love.