Demokrater i USA boykotter afstemning om højesteretsdommer

Dermed er vejen banet for en den endelige afstemning om en godkendelse, der vil finde sted i Senatet mandag i næste uge.

Mandagens afstemning, der ventes at blive en formalitet i Senatet, kommer dermed til at finde sted blot otte dage før præsidentvalget.

Den 48-årige Amy Coney Barrett, der anses for at være konservativ, er blevet nomineret til en plads i Højesteret, efter at den liberale dommer Ruth Bader Ginsburg måtte opgive en lang kamp mod kræft i september.

En endelig godkendelse af Barrett i Senatet vil give et konservativt flertal på 6-3 ved USA's højeste domstol, hvor de ni dommere sidder for livet, eller indtil de selv vælger at træde tilbage.