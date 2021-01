Demokrater beder Pence tage over som præsident

Demokratiske medlemmer af retsudvalget i Repræsentanternes Hus opfordrer vicepræsident Mike Pence og medlemmer af præsident Donald Trumps administration til at gøre brug af den 25. tilføjelse i USA's forfatning og afsætte præsidenten.

Det fremgår af en udtalelse offentliggjort onsdag aften lokal tid af udvalgsmedlemmerne, skriver CNN.

Den 25. tilføjelse i USA's forfatning kan bruges til at afsætte en præsident, som ikke kan varetage opgaven.

- Selv i videomeddelelsen i eftermiddags (onsdag, red.) afslørede præsident Trump, at han ikke er mentalt stabil og stadig er ude af stand til at forstå og acceptere resultaterne af valget i 2020, skriver medlemmerne i en erklæring.

- Det samme gælder hans parathed til at opildne til vold og social uro for at omstøde valgresultatet med magt, tilføjes det.

Samtidig peger kongresmedlemmerne på flere tweets fra Trump, hvor præsidenten skriver, at urolighederne som dem i Washington D.C. er sådan noget, "der sker", når man "fratager patrioter en hellig jordskredssejr ved valget".

I en video på Twitter tidligere onsdag adresserede Trump uroen i Washington D.C., hvor hans tilhængere havde tiltvunget sig adgang til Kongressen.

I videoen gentager Trump sine påstande om valgsvindel.

Den 25. tilføjelse gør det muligt for en vicepræsident og et flertal af ministrene i landet at afsætte en præsident midlertidigt, skriver nyhedsbureauet AP.

Hvis vicepræsidenten skal sidde hele valgperioden ud som præsident, kræver det opbakning fra to tredjedele i begge Kongressens kamre, altså Senatet og Repræsentanternes Hus.

Ifølge CNN mener også et voksende antal af republikanske ledere og embedsmænd i administrationen, at Trump bør fjernes fra præsidentposten før tid - altså før den 20. januar, hvor Joe Biden overtager.

En "velorienteret" kilde i Det Republikanske Parti fortæller blandt andet, at flere medlemmer af administrationen onsdag har haft indledende drøftelser om at iværksætte forfatningens 25. tilføjelse.