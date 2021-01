Foto: Jon Ossoff For Senate Campaign/Reuters

Demokraten Jon Ossoff erklærer valgsejr i Georgia

Demokraten Jon Ossoff siger i en video, at han har vundet senatsvalget i Georgia i USA over republikaneren David Perdue. Ikke alle stemmer er dog talt op endnu.

Hvis en sejr til Ossoff bliver bekræftet, får Demokraterne kontrollen over Senatet. Det vil give den kommende præsident, Joe Biden, langt større muligheder for at få sin politik gennem Kongressen.

- Georgia, jeg siger mange tak for den tillid, som I har vist mig. Jeg er beæret over jeres støtte og jeres tillid. Jeg ser frem til at tjene jer, siger Ossoff i videoerklæringen.

Der er optalt 98 procent af stemmerne i Georgia. Ossoff står til at få 50,2 procent, mens Perdue står til 49,8 procent. Ossoff fører klokken 15 dansk tid med godt 16.000 stemmer. Amerikanske medier har ikke turdet forudsige nogen vinder i opgøret mellem Ossoff og Perdue.

33-årige Jon Ossoff, som laver dokumentarfilm, bliver det yngste medlem af Senatet, hvis han ender som vinder.

Amerikanske medier udpegede tidligere onsdag demokraten Raphael Warnock til sejrherre over republikaneren Kelly Loeffler i kampen om det andet sæde i Senatet fra Georgia.

Den 51-årige Warnock, som er baptistpræst, skal fuldføre de to år af det mandat, Loeffler blev udpeget til, da senator Johnny Isakson trak sig af helbredsmæssige årsager sidste forår. Warnock må dermed genopstille ved midtvejsvalget i 2022.

Ender Warnock med at vinde senatsvalget i Georgia, vil han i øvrigt blive den første sorte senator valgt i delstaten.

Hvis Demokraternes kandidater vinder begge pladser i Georgia, så er fordelingen i Washington 50 senatorer til hvert parti, hvormed det er den siddende vicepræsident, der afgør afstemninger, hvor der er stemmelighed.

Fra 20. januar er vicepræsidenten i USA demokraten Kamala Harris.

Demokraternes Chuck Schumer bliver den nye flertalsleder af Senatet, hvis de to demokrater vinder. Han giver i en erklæring udtryk for, at sejren er hjemme.

- Det føles som en helt ny dag. For første gang i seks år vil Demokraterne have majoriteten i Senatet, og det vil være rigtig godt for det amerikanske folk, siger han i erklæringen.

Også Rufus Gifford, tidligere ambassadør i Danmark og vicekampagneleder for Joe Biden, er positiv.

- Wow. Jeg tror, at vi kommer til at vinde, hedder det i et tweet fra Rufus Gifford.