Demokrat tager senatsplads i Alabama for første gang i 25 år

Det er første gang i 25 år, at en demokrat er blevet valgt som senator i det ellers dybt konservative Alabama.

- Tak Alabama, skriver Doug Jones, en tidligere føderal statsanklager, på Twitter tirsdag aften amerikansk tid.

Republikanerne fastholder fortsat deres flertal i begge af Kongressens kamre, men den 63-årige Jones' sejr betyder, at Republikanernes flertal i Senatet reduceres til 51-49.

Det gør det muligvis vanskeligere for præsident Donald Trump at fremme sin politiske dagsorden, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Allerede mange år før, Doug Jones stillede op til Senatet, skabte han sig et navn.

Det gjorde han, da han valgte at retsforfølge to medlemmer af den højreekstremistiske organisation Ku Klux Klan (KKK) for bombningen af en baptistkirke i Birmingham, Alabama, i 1963. I angrebet blev fire sorte piger dræbt.

Retsforfølgelsen skete i forbindelse med en ny undersøgelse af angrebet. Undersøgelsen kom på nogenlunde samme tidspunkt, som daværende præsident Bill Clinton udnævnte Doug Jones til føderal statsanklager i Alabama i 1997.

Her ledte Jones et hold af advokater, som fik de to KKK-medlemmer idømt fængsel på livstid i henholdsvis 2001 og 2002, skriver nyhedsbureauet AP.

Republikaneren Roy Moore var ellers favorit til posten som afløser for partifællen Jeff Sessions, der tidligere på året blev udnævnt til justitsminister.

Men den 70-årige republikaner er i den grad en politiker, der deler vandene.

Han er to gange tidligere blevet fyret som højesteretsdommer i Alabama.

Det er dog beskyldninger om, at Moore for år tilbage skulle have udsat op mod ni mindreårige piger for seksuelle krænkelser og overgreb, der har bragt negativ opmærksomhed på ham.

En af dem var angiveligt blot 14 år gammel, da en dengang 32-årig Moore skulle have befølt hende.

De første anklager kom for godt en måneds tid siden, og historierne om Moores fortid kunne tydeligt aflæses i meningsmålingerne. Her halede Doug Jones fra Demokraterne kraftigt ind, så det begyndte at ligne dødt løb.