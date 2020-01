Demokrat i rigsret: Trump stod bag korrupt plan for genvalg

Adam Schiff, en af de demokratiske anklagere i rigsretssagen i USA, beskylder onsdag aften dansk tid Donald Trump for at stå bag en korrupt plan. Den skulle presse Ukraine til at hjælpe ham med at blive genvalgt som præsident i 2020.

Førstedagen tirsdag handlede mest om proceduren i Senatets rigsretssag. Onsdag er der taget hul på selve anklagen mod præsidenten.

Schiff er formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus. Han siger, at Trump pressede Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at grave snavs op om tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søn. Det skulle ske på grundlag af anklager, der ikke var underbygget.

- Præsident Trump hvervede udenlandsk indblanding i vores demokratiske valg. Han misbrugte sit embedes magt til at søge hjælp i udlandet for at forbedre sine udsigter til at blive genvalgt, siger han.

- For at gennemføre denne korrupte plan pressede præsident Trump Ukraines præsident til offentligt at bebude undersøgelser af to miskrediterede beskyldninger, som ville gavne præsident Trumps præsidentkampagne i 2020, lyder det fra Schiff.

Det er disse argumenter, som demokraterne mener er nok for at få Trump afsat.

Præsidenten er endvidere anklaget for obstruktion over for Kongressen. Det handler om, at Det Hvide Hus og udenrigsministeriet ikke vil lade centrale personer vidne. Men også, at man tilbageholder dokumenter og e-mails i sagen.