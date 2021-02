Demokrat går ny vej for at fælde Trump for blodige optøjer

Et demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus i USA forsøger nu gennem et civilt søgsmål at stille den tidligere præsident Donald Trump til ansvar for voldelige optøjer ved den amerikanske Kongres.

Det sker, i kølvandet på at Trump lørdag blev frikendt i sin anden rigsretssag. Her var han anklaget for at opildne til optøjerne.