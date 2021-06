Delta-varianten får Lissabon til at lukke for rejser ind og ud

Ind- og udrejseforbuddet gælder foreløbig i to og en halv dag, oplyser regeringen torsdag.

Rejser ind og ud af Lissabon vil blive forbudt denne weekend, efter at den særligt smitsomme Delta-variant er begyndt at brede sig.

De 2,8 millioner indbyggere i Portugals hovedstad vil kun få lov til at forlade byområdet, hvis de kan give en god grund fra klokken 16.00 fredag til klokken 06.00 mandag.

Borgere, som ikke bor i Lissabon, vil kun få lov til at komme ind under helt særlige omstændigheder.

Lissabon oplevede torsdag en stigning på 928 smittetilfælde på 24 timer. Det er det højeste siden februar.

Stigningen udgør 75 procent af de nationale smittetilfælde, selv om kun 27 procent af Portugals befolkning bor i hovedstadsområdet.

Myndighedernes bekymringer skyldes blandt andet, at Delta-varianten spreder sig hurtigt i Lissabon, forklarer premierminister Mariana Vieira da Silva.

- Det er ikke en let beslutning at sætte sådanne tiltag i værk. Men i vores øjne er de nødvendige, så den situation, der lige nu er her i Lissabon, ikke spreder sig til hele landet, siger hun.

Deltavarianten øger ifølge et skotsk studie risikoen for indlæggelse i forhold til en række andre varianter. Men to vaccinedoser giver stadig en god beskyttelse.

Portugal var i en periode ramt ganske hårdt af coronavirus, men klarede at få smittetallene ned blandt de laveste overhovedet i Europa i løbet af foråret.

Efter fem og en halv måned besluttede myndighederne at ophæve en krisetilstand i landet i maj.

Siden er 14-dages incidensraten per 100.000 indbyggere steget fra 55 til 87 på få uger ifølge Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).